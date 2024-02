Polizia, arrestato leader dei Grada Fans Real Madrid: rissa durante il derby

Le tribune del tifo merengue mostravano un grande tifo, con grandi coreografie. Ad un certo punto una delle parti da cui era composta la scenografia si è rotta, cadendo sul pubblico. Fonti vicine ai fatti indicano che i responsabili della violazione erano membri dell'Ultra Sur, il gruppo ultrà del Real Madrid espulso dal club anni fa in conformità con la legge sulla violenza nello sport. Da allora sono emerse fazioni in contrasto tra loro.

Dopo aver individuato i responsabili dello scoppio del tifo, alcuni ex membri dell'Ultra Sur, integrati nel cosiddetto Grada Fans, la tribuna di intrattenimento del Real Madrid, hanno deciso di salire le scale del Bernabéu per andare alla ricerca dei loro ex colleghi di curva. A questo punto si è verificata una rissa che si è conclusa con il ferimento di almeno una persona, secondo quanto riferiscono fonti della polizia.

I responsabili dell'animazione del Real Madrid hanno rilasciato un comunicato, al quale ha avuto accesso El Independiente, in cui indicavano che la persona arrestata era Carlos Clara, leader storico dell'Ultra Sur e ora dei Grada Fans. Come club, il Real Madrid non ha voluto commentare. Secondo i testimoni presenti nel gruppo di animazione, i leader dei Grada Fans hanno chiesto di smettere di cantare in segno di protesta contro l'arresto di Clara, "uno sciopero dell'intrattenimento finché la situazione non sarà chiarita", cosa che non ha trovato d'accordo tutti i tifosi.