Porto, Villas-Boas denuncia violenze sotto casa e scritte intimidatorie: “Adesso basta…”

André Villas-Boas si è rivolto ai social media per reagire agli atti di violenza avvenuti vicino alla sua residenza ieri sera martedì 21 novembre. L'ex allenatore del Porto, che si è posto come avversario del presidente Pinto da Costa, ha denunciato i fatti accaduti nelle prime ore del mattino, lamentando le conseguenze per la sicurezza del condominio in cui vive e il clima di intimidazione di cui è stato il bersaglio. "Oggi, intorno alle 00:48, la mia abitazione è stata bersaglio di atti di violenza e di vandalismo. Sono stati lanciati petardi, che hanno allertato me, un mio collaboratore e alcuni vicini. Sul posto è stata chiamata la Polizia ed è stato necessario l'intervento degli agenti", ha esordito André Villas-Boas in un comunicato, proseguendo.