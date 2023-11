Post-derby del Limburgo turbolento: 10 arresti dopo Roda-Maastricht

Non è la prima volta che la polizia è dovuta intervenire durante la partita tra i due club del Limburgo. Nel 2021, la partita di Maastricht è stata definitivamente interrotta a causa di disordini, con la Polizia in assetto anti-sommossa in campo.

C'era agitazione nello stadio verso la fine della partita. I tifosi ospiti hanno commesso diversi atti vandalici all'interno e all'esterno dello stadio. I sediolini sugli spalti sono stati divelti e gettati sul campo. Problemi anche nei servizi igienici dello stadio e alcuni sono stati distrutti. Le indagini su questi e altri reati sono in corso. Un tifoso ospite è stato arrestato prima della partita per possesso illegale di armi. Dopo la partita, sei persone sono state arrestate fuori dallo stadio di Kerkrade per insulti, violenza pubblica o vandalismo. Tre persone sono state arrestate a Maastricht per non aver rispettato ordini o richieste e per insulti ad agenti in divisa.