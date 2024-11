PSG, Luis Enrique: “Sono davvero felice qui. Le sanzioni sono solo contro di noi”

La conferenza stampa di Luis Enrique: "Sono davvero felice qui, ho iniziato questo progetto al Psg con Luis Campos e spero rimanga con noi"

Nancy Gonzalez Ruiz 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 18:27)

Vigilia di Psg-Lens, match valido per la decima giornata di Ligue 1. L'allenatore dei parigini, Luis Enrique è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre partita per rispondere alle domande dei media. Tra i vari temi affrontati, il tecnico spagnolo si è concentrato su quello legato alla permanenza di Luis Campos, il consulente sportivo legato al club della capitale francese fino al termine della stagione : "Io e lui ci sentiamo quotidianamente, spesso di persona ma anche al telefono quando non è così. Sono davvero felice qui, ho iniziato questo progetto al Psg con Luis Campos, non sappiamo cosa accadrà in futuro, ma vorrei che il futuro fosse scritto con lui e la sua squadra. Su questo non ci sono dubbi".

Su Barcola, Muanì e Pacho Tra i protagonisti di questo avvio di stagione del Paris Saint German, attualmente primo in classifica a quota 23 punti, c'è sicuramente Bradley Barcola, già autore di 8 gol: "Non mi preoccupa fin dove lui possa spingersi, perché se non segna per tre giorni, si scrivono le cose sui giornali... Ma quando non segna lui, lo faranno gli altri ed è così che funzionano le squadre. Non c’è responsabilità in più, tutti devono proteggere tutti, non ci può essere un giocatore sotto più pressione”

In merito a Kolo Muani, spesso partito dalla panchina, Luis Enrique ha dichiarato: "Conto su tutti i miei giocatori, senza eccezioni. Da quel momento in poi, come vi ho sempre detto, mi fido di quello che vedo in partita e in allenamento. Con un allenatore come me, un giocatore che non gioca può cambiare la sua situazione grazie al modo in cui si allena".

Willian Pacho si conferma invece un punto fermo della squadra: "Dall'inizio della stagione vi ho parlato spesso della differenza tra parole e statistiche: non ingannano. Abbiamo sempre ribadito che la sua firma era importante. Si è adattato molto velocemente, porta molte delle cose di cui avevamo bisogno, vincendo i duelli, recuperando molti palloni ed essendo molto efficace nella sua area".

Tribuna chiusa Il PSG dovrà chiudere la tribuna Auteuil dello stadio di casa quando ospiterà il Tolosa il 22 novembre, dopo essere stato sanzionato per un coro omofobo intonato dai tifosi durante la partita contro lo Strasburgo. Luis Enrique, che ha detto di condannare qualsiasi tipo di violenza fisica o verbale, ha aggiunto: “Quello che vedo è che ci sono solo sanzioni contro il PSG. In altri stadi si sentono ogni genere di cose e non vedo alcuna sanzione…"