Vittoria importante per il Paris Saint Germain che in questo avvio di stagione non ha mai perso. La squadra di Luis Enrique si è imposta in maniera importante contro una quadra tosta come il Marsiglia che, però, vive un momento di grande difficoltà: per i ragazzi di De Zerbi una sola vittoria nelle ultime quattro partite. E cosi è arrivato il successo per i parigini che hanno trovato la via della vittoria con un secco 0-3.