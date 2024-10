Non un periodo particolarmente positivo per Roberto De Zerbi, dopo un avvio di stagione assolutamente positivo. L’allenatore italiano cercava una partita di cuore e personalità tra le mura amiche contro un Paris Saint Germain che nel corso...

Gennaro Di Finizio 27 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 00:12)

Non un periodo particolarmente positivo per Roberto De Zerbi, dopo un avvio di stagione assolutamente positivo. L'allenatore italiano cercava una partita di cuore e personalità tra le mura amiche contro un Paris Saint Germain che nel corso delle ultime settimane non si è dimostrato irresistibile. Niente di fatto, anzi: la squadra dell'ex allenatore del Brighton è crollata sotto i colpi dei parigini che si sono imposti in maniera importante e netta. Da considerare, e non sottovalutare, l'espulsione di Harit che ha lasciato i suoi in dieci uomini dal 20' del primo tempo.

La squadra di Luis Enrique non ha mai perso in questa stagione, ma qualche punto per strada lo ha lasciato: i pareggi contro Reims e Nizza (senza dimenticare la sconfitta in Champions League contro l'Arsenal) hanno lasciato intravedere uno spiraglio improntante attraverso il quale lo stesso De Zerbi avrebbe voluto trovare gli elementi giusti per portare a casa punti e dare un segnale a tutto l'ambiente. Cosi non è stato.

Marsiglia-PSG, crolla la squadra di De Zerbi — Un match che anche in termini di statistiche è stato totalmente dominato dagli ospiti: possesso palla imperante, Geronimi Rulli spesso impegnato in maniera decisiva ed in generale una squadra che non è sembrata in grado di dare particolare fastidio ai parigini.

E cosi ad aprire i giochi la rete di Neves che ha sbloccato il match, primo gol stagionale dopo i 6 assist firmati nel corso di questi primi mesi. Poco prima della mezz'ora l'autogol di Balerdi, e match chiuso nella ripresa dal gol di Barcola: impatto devastante per il classe 2002 sulla stagione dei parigini, già 8 gol segnati fino a questo momento.

Marsiglia a secco: senza gol, senza guizzi e senza particolari note positive da rilevare. Una partita che dovrà dare modo a De Zerbi di riflettere su quelle che dovranno essere le prossime mosse per uscire da un periodo non particolarmente positivo: l'allenatore italiano, infatti, ha vinto soltanto una delle ultime quattro partite in Ligue 1.