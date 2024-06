Pulisic su punizione risponde a Rodrygo: 1-1 tra Stati Uniti e Brasile

1-1 con gli Stati Uniti. Termina in parità l’ultima amichevole del Brasile prima dell’esordio in Copa America, in programma il prossimo 25 giugno (ore 03:00 italiane) contro la Costa Rica. Questa volta Endrick resta a secco, ma va in...

Vincenzo Bellino Redattore 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 10:28)

1-1 con gli Stati Uniti. Termina in parità l'ultima amichevole del Brasile prima dell'esordio in Copa America, in programma il prossimo 25 giugno (ore 03:00 italiane) contro la Costa Rica. Questa volta Endrick resta a secco, ma va in gol il suo futuro compagno di squadra al Real MadridRodrygo, la rete del definitivo 1-1 la sigla l'esterno d'attacco del Milan Christian Pulisic.

Pulisic risponde a Rodrygo — Al Camping World Stadium di Orlando le emozioni sono tutte nel primo tempo. Gli Stati Uniti devono riscattare il 5-1 rimediato qualche giorno fa contro la Colombia e premono sull'acceleratore sin dalle battute iniziali del match. Il milanista Musah colpisce dopo 4' la traversa con un bolide dalla distanza, il Brasile passa invece al primo affondo con Rodrygo che sblocca l'incontro al 17'. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e arriva 9' più tardi: Pulisic viene atterrato al limite dell'area da Joao Gomes, lo stesso Pulisic si incarica della battuta e con un rasoterra preciso fulmina Alisson.

Endrick, il poker non riesce — Nella ripresa entrambe le compagini provano a vincerle, ma il punteggio non si schioda dall'1-1. Le sortite offensive degli Stati Uniti si affidano alle folate del solito Pulisic, il Brasile inserisce in campo forze fresche, compreso il golden boy Endrick che questa volta flirta con il gol, ma non riesce a mettere a segno la quarta rete consecutiva con la maglia della Nazionale.