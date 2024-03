Razzismo al derby nazionale messicano: alla fine vincono i milionari di Città del Messico

Il Club América è noto per attirare nelle sue fila i migliori giocatori nazionali e spesso ingaggia stranieri di qualità, anche pagandoli molto e facendo investimenti milionari. Il CD Guadalajara, invece, ha una forte preferenza per i calciatori locali dello stato di Jalisco. Il Clásico messicano - lo scontro tra le due più grandi città del paese, tra i due club più forti e tra le loro diverse filosofie - è andato in scena due volte in pochi giorni ed è già pronto un altro appuntamento.