Rennes, due giovani calciatori investono una donna: morta in ospedale

Una donna di 51 anni è stata investita da uno scooter martedì 18 giugno ed è morta questo lunedì 24 giugno a causa delle ferite riportate, come ha rivelato France Bleu.

Indagine per omicidio colposo: coinvolti due giovani giocatori del centro di formazione dello Stade Rennes

La vittima era stata investita da un veicolo sul quale viaggiavano i due giovani. La collisione è avvenuta "nella parte non stradale" del centro commerciale François-Mitterrand, ha detto a France Bleu la procura di Rennes. Dopo essere stato trasportato all'ospedale universitario della città in seguito allo shock, la signora ha finito per perdere la vita.