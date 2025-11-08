River Plate, niente ritiro al Monumental per colpa… di Dua Lipa

Alle 20:30 ore italiane di domani sera, avrà inizio una delle partite più importanti al mondo, che metterà di fronte il Boca Juniors ed il River Plate. Considerato uno dei derby più importanti al mondo, il Superclásico metterà di fronte le due squadre più blasonate dell'Argentina nonché due grandi rivali che vengono dalla stessa città, ovvero Buenos Aires. In questo momento, gli Xeneizes occupano il primo posto del Gruppo A della massima competizione argentina, mentre i Millonarios sono sesti nel Gruppo B. Ogni volta che gioca un match importante, la squadra allenata da Marcelo Gallardo svolge il proprio ritiro presso il Monumental. In vista del match di domani sera, però, ciò non potrà avvenire.

Come riportato dal sito argentino Diario Olè, l'impianto sportivo in cui i Millonarios disputano le partite casalinghe sarà la sede di un evento molto importante a livello mondiale. Nella serata argentina, infatti, si esibirà una delle popstar che vanta di grandi ascolti e fama a livello mondiale. Si tratta di Dua Lipa, cantante britannica dalle origini albanesi e kosovare con oltre milioni di fan in tutto il mondo. Ieri sera, la popstar nata nel 1995 ha iniziato il suo Radical Optimism Tour nell'America Meridionale partendo proprio dal Monumental di Buenos Aires e questa sera si esibirà nuovamente nell'impianto sportivo del River.