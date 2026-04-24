La notizia era nell'aria da diverse ore ma adesso è ufficiale. Claudio Ranieri lascia la Roma. L'ormai ex senior advisor ha deciso di dimettersi dopo le ultime discussioni poco amichevoli con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Lo scorso anno il nativo di Roma era tornato sulla panchina giallorossa sfiorando la qualificazione in Champions League. La società romana ha ufficializzato la separazione con un comunicato.

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Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Roma, via Ranieri dopo la discussione con Gasperini: il comunicato del club giallorosso

Ennesima rivoluzione in casa Roma . A farne le spese questa volta è, con grande sorpresa, Claudio. L'ex allenatore, diventato Senior Advisor con un contratto fino al 2027, ha deciso di interrompere anzitempo i rapporti con il suo ruolo di consulente personale della proprietà. Alla base della clamorosa decisione ci sarebbero gli ultimi attriti con il tecnico Gian Piero, soprattutto sulle diverse strategie di mercato.

La frattura tra l'allenatore giallorosso e il 75 enne era diventata ormai insanabile, soprattutto dopo lo strappo delle dichiarazioni critiche nei confronti dell'allenatore nel prepartita contro il Pisa. In quella situazione si era percepito subito che ne sarebbe rimasto uno solo. L'addio di Ranieri è una decisione che consegna ora più peso nelle scelte di Gasperini. Per l'ormai ex senior advisor ci sarebbero le porte della FIGC, impegnato a risollevare la Nazionale dopo la terza eliminazione dal Mondiale consecutiva.

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Il club giallorosso ha ringraziato l'ex giocatore e allenatore con un nota ufficiale: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".

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