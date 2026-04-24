Rivoluzione in casa Roma. I Friedkin hanno deciso: Ranieri lascerà la sua posizione all'interno della società. Molto probabilmente lo seguirà anche il direttore sportivo, Frederic Massara. La proprietà giallorossa ha deciso di chiudere le polemiche e l'esperienza dell'ex allenatore come senior advisor si conclude quindi dopo appena dieci mesi.

🚨❤️💛 Claudio Ranieri, set to leave his job as Senior Advisor at AS Roma with immediate effect.



Follows the recent issues with manager Gian Piero Gasperini. pic.twitter.com/2j09yMoPIz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2026

ROMA, ITALIA - 10 APRILE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini durante la partita di Serie A tra AS Roma e Pisa SC allo Stadio Olimpico il 10 aprile 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

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La polemica Gasperini-Ranieri

Sulla graticola, Ranieri, ci è finito dopo la partita della Roma con il Pisa, a causa delle sue dichiarazioni riguardo Gasperini. Ed è il riflesso di un rapporto complesso e teso, di una frattura interna e della mancanza di equilibri precisi. Hanno fatto decisamente parlare le sue dichiarazioni sul tecnico scelto in estate: "Avevo fatto cinque o sei nomi, hanno detto di no. Poi la società ha scelto Gasperini", come a dire che il. Una altra bordata l'ha lanciata riguardo al mercato, precisando che tutti i nomi comprati sono stati avallati dal tecnico ex Atalanta: "Io e Gasperini abbiamo scelto tutti i giocatori. Tutti sono stati visti e accettati da me e da lui, facile dire Malen. Poi ci sono gli altri".

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Rivoluzione in casa Roma: Ranieri lascia la società

La proprietà della società, ora, ha preso in mano la situazione. E sembra solo questione di ore prima dell'annuncio ufficiale: Ranieri lascerà il club e il suo ruolo da senior advisor. Avrebbe dovuto traghettare la Roma verso il centenario e una nuova era ma il suo contratto terminerà molto prima: sono passati appena dieci mesi.

La decisione dei Friedkin è arrivata ieri. Non hanno perso tempo, visto che, come rivela la Gazzetta dello Sport, il tre volte ex allenatore della Lupa, è stato convocato ieri a Trigoria e messo al corrente della decisione presa. Con il senior advisor, inoltre, è molto probabile che assisteremo anche alla partenza del direttore sportivo, Frederic Massara. Con Gasperini, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, non è mai andato d'accordo. Finora è rimasto perché c'era Ranieri, ma con questo nuovo scenario il suo destino sembra segnato, nonostante un contratto fino al 2028. La Gazzetta propone anche nomi di suoi possibili sostituti: D'Amico, attualmente all'Atalanta, e Sogliano che lavora per il Verona.

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