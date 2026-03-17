Il fatto si sarebbe verificato lo scorso venerdì. I truffatori avrebbero organizzato tutto ordinando poi al giocatore di eseguire il colpo

Mattia Celio Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 13:17)

Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Il triste fatto, questa volta, si è verificato in Russiadove un giovane calciatore, Danil Sekach, ha confessato di aver ucciso una donna d'affari nella sua casa di Mosca su ordine di alcuni malavitosi. Questo secondo quanto riportato domenica dal Comitato investigativo russo (IRC). Ecco la dinamica della vicenda.

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Danil Sekach, giocatore dell'Ural FC, reo confesso dell'omicidio della donna di affari

Tragedia in Russia, giovane calciatore uccide una donna di affari e confessa l'omicidio: la dinamica — La carriera di Danil Sekach, giovane calciatore russo, la si può considerare già conclusa. E purtroppo nel peggiore dei modi. Come riportano i quotidiani locali, il giocatore ha confessato l'omicidio di una donna di affari nella sua casa a Mosca. Il fatto tragico si sarebbe verificato lo scorso venerdì. Un omicidio che, come ha raccontato Sekach, avrebbe commesso non su sua iniziativa, bensì su ordine dei truffatori.

"Su ordine dei truffatori, l'aggressore è arrivato all'appartamento per aprire la cassaforte. Successivamente, gli hanno ordinato di uccidere il proprietario dell'appartamento", ha dichiarato nella sua deposizione, come riportato dal CIR sul suo canale Telegram. Il Comitato ha avviato un procedimento penale contro Sekach che ora rischia 15 anni di carcere.

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Come raccontati da fonti vicine, la donna d'affari in questione è stata colpita con diversi pugni e coltellate dal calciatore per essersi rifiutata di rivelare il codice della cassaforte. La rapina è avvenuta alla presenza della figlia sedicenne, che era stata a sua volta ingannata telefonicamente dai truffatori che si spacciavano per agenti di polizia.

Quindi, seguendo le istruzioni, il criminale ha gettato il bottino dalla finestra, che comprendeva 2.000 dollari, gioielli e monete da collezione, e ha tenuto la figlia prigioniera fino al giorno successivo. Sekach è stato arrestato sabato in un hotel situato a circa 14 chilometri dal luogo dell'incidente. "Ammetto tutto e me ne pento", ha dichiarato Sekach, che ha giocato nelle nazionali giovanili russe e militava nella squadra riserve dell'Ural FC di Ekaterinburg.

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