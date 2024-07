Scontri prima del derby Giulianova-Teramo: 4 condanne e 28 Daspo

Il derby Giulianova-Teramo dello scorso 4 febbraio era stato segnato da scontri e feriti in via Cupa nel pre-partita. Condannati quattro ultras, tre del Teramo e uno del Giulianova.

Ma sugli scontri del 4 febbraio, oggi al termine del rito abbreviato, la giudice Claudia Di Valerio ha condannato quattro tifosi a pene che vanno da un minimo di 1 anno e 10 mesi a un massimo di 2 anni e 8 mesi. Si tratta di 3 sostenitori del Teramo e 1 del Giulianova, con età comprese tra i 26 e i 34 anni. Le accuse erano di rissa e aggressione in concorso: 3 di loro sono stati assolti dall'accusa di aver ferito alla testa un carabiniere. Il militare non si è costituito parte civile, ma ha testimoniato in aula. Per i 4 è scatto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio per 3 anni. Dopo i tafferugli erano stati emessi dal questore 28 daspo.