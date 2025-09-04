L'attaccante scozzese è stato inserito nella Hall of Fame del Motherwell nel 2022 dopo una carriera ricca di soddisfazioni, presenze, goal e vittorie

Filippo Montoli 4 settembre - 15:59

È morto all'età di 80 anni Bobby Graham, attaccante scozzese di Motherwell che ha diviso la carriera tra Scozia e Inghilterra. Esordì tra i professionisti con il Liverpool, con cui disputò 8 stagioni. Dopo una breve esperienza al Coventry fece ritorno nella sua terra d'origine, prima al Motherwell e poi all'Hamilton. Qui terminò la sua carriera nel 1981, diciassette anni dopo il suo esordio con i Reds.

Bobby Graham, una leggenda di Liverpool e Motherwell — Bobby Graham è stato uno degli attaccanti più apprezzati nel Regno Unito tra gli anni Sessanta e Settanta. L'attaccante scozzese è cresciuto nelle giovanili del Liverpool, per cui esordì nella stagione 1964/1965 in una gara di preliminari dell'allora Coppa Campioni contro il Reykjavik. Nella vittoria per 6-1 trovò subito il gol. Graham fece capire di avere un certo feeling con la rete anche alla prima presenza in campionato. Nel settembre del 1964, nella partita contro l'Aston Villa vinta 5-1, non solo andò a segno, ma lo fece per tre volte.

Con i Reds giocò fino alla stagione 1971/1972, registrando più di cento presenze, condite da 42 gol. Passò poi al Coventry, dove rimase due stagioni, prima di tornare nel "suo" Motherwell. Con la squadra della sua città disputò 4 campionati, segnando 48 volte. Le prestazioni gli valsero l'ingresso nella Hall of Fame del club, avvenuta nel 2022. L'ultima fase della carriera la chiuse con l'Hamilton, per cui giocò altre quattro stagioni prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Il Motherwell ha rilasciato una nota ufficiale per ricordare il campione scozzese: "Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Bobby Graham, membro della nostra Hall of Fame. Nell'arco di quattro stagioni ha giocato più di 180 partite per gli Steelmen, segnando 48 volte. Un vero tifoso e una leggenda del club, fu inserito nella Hall of Fame nel novembre 2022. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e agli amici in questo momento difficile".