Si partirà il 22-23 agosto con la Serie A Women's Cup, poi sarà la volta della Serie B il 6 settembre e tre settimane dopo via con la Serie A Women
La Juventus Women festeggia allo Stadium la conquista della Supercoppa
La prossima stagione di calcio femminile può cominciare il conto alla rovescia. Questa mattina sono state ufficializzate le date della stagione 2026-27. In confronto alla annata appena conclusa ci sarà qualche novità. Come ricordiamo, la protagonista in assoluto è stata la Roma. La squadra di Luca Rossettini ha infatti vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia, entrambe per la terza volta nella storia delle giallorosse.
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Serie A Woman, parte il conto alla rovescia: ufficializzate le date della stagione 26-27La Roma è chiamata a difendere scudetto e Coppa Italia. La squadra di Luca Rossettini è stata senza dubbia la top team della stagione appena conclusasi ma adesso arriva il difficile: ripetersi. Questa mattina la Serie A Women e la Divisione Serie B Femminile hanno reso ufficiali le date per la stagione 26-27. E non manca qualche novità. Come nella passata stagione, si partirà con la Serie A Women’s Cup tra il 22-23 agosto.
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Il 6 settembre sarà la volta della Serie B Femminile mentre, tre settimane più tardi comincerà la Serie A Women. Ovvero una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup. Confermata la Supercoppa Women nel primo weekend dopo l’Epifania (9-10 gennaio 2027). I campionati Primavera 1 e Primavera 2 partiranno nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Altra novità riguarda la Coppa Italia Primavera, che quest'anno vedrà la partecipazione anche dei 14 club di Serie B che disputeranno una fase preliminare composta da due turni.
Le date della stagione 2026-27- Serie A Women Athora: prima giornata 26-27 settembre, ultima giornata 15-16 maggio
- Serie B Femminile: prima giornata 6 settembre, ultima giornata 16 maggio
- Serie A Women’s Cup: prima giornata fase a gironi 22-23 agosto, finale 19-20 settembre
- Coppa Italia Women: turno preliminare 30 agosto, finale 22-23 maggio
- Supercoppa Women: 9-10 gennaio 2027
- Primavera 1 e Primavera 2: prima giornata 19-20 settembre
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