La prossima stagione di calcio femminile può cominciare il conto alla rovescia. Questa mattina sono state ufficializzate le date della stagione 2026-27. In confronto alla annata appena conclusa ci sarà qualche novità. Come ricordiamo, la protagonista in assoluto è stata la Roma. La squadra di Luca Rossettini ha infatti vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia, entrambe per la terza volta nella storia delle giallorosse.

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Serie A Woman, parte il conto alla rovescia: ufficializzate le date della stagione 26-27

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Laè chiamata a difendere scudetto e Coppa Italia. La squadra di Lucaè stata senza dubbia la top team della stagione appena conclusasi ma adesso arriva il difficile: ripetersi. Questa mattina la Serie A Women e la Divisione Serie B Femminile hanno reso ufficiali le date per la stagione 26-27. E non manca qualche novità. Come nella passata stagione, si partirà con latra il 22-23 agosto.Alla competizione, come è già noto, parteciperanno tutti i 12 club di Serie A Women, con una novità: le semifinali si giocheranno, come da comunicato ufficiale 243/A, in gara unica con accoppiamenti determinati tramite sorteggio. La finale invece, sarà disputata in campo neutro nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Domenica 30 agosto prenderà il via invece la, con il primo turno preliminare. La finale verrà disputata nel weekend tra il 22-23 maggio 2027.

Le giocatrici della Roma festeggiano la conquista della Coppa Italia. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il 6 settembre sarà la volta della Serie B Femminile mentre, tre settimane più tardi comincerà la Serie A Women. Ovvero una settimana dopo la conclusione della Serie A Women's Cup. Confermata la Supercoppa Women nel primo weekend dopo l’Epifania (9-10 gennaio 2027). I campionati Primavera 1 e Primavera 2 partiranno nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Altra novità riguarda la Coppa Italia Primavera, che quest'anno vedrà la partecipazione anche dei 14 club di Serie B che disputeranno una fase preliminare composta da due turni.

Le date della stagione 2026-27

: prima giornata 26-27 settembre, ultima giornata 15-16 maggio: prima giornata 6 settembre, ultima giornata 16 maggio: prima giornata fase a gironi 22-23 agosto, finale 19-20 settembre: turno preliminare 30 agosto, finale 22-23 maggio: 9-10 gennaio 2027: prima giornata 19-20 settembre

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