Serie D, 15 arresti per gli scontri del derby campano tra Paganese e Casertana

Scovato chi ha bruciato l'autobus. Pugno duro del Prefetto. Del resto non poteva essere altrimenti dopo le immagini che hanno fatto il giro del mondo...

Lo scorso 22 gennaio si è disputato il derby campano - valido per il campionato di Serie D - dove la Paganese ha surclassato per 2 a 1 la Casertana.

Le forze dell'ordine hanno fin da subito fatto partire le relative indagini per per individuare i responsabili. Nella mattinata di oggi - infatti - la Polizia di Stato e i carabinieri hanno effettuato 15 nuovi arresti con altrettante misure cautelari di domiciliazione per i sostenitori rei di aver partecipato agli scontri.