Serie D, l’arbitro interrompe il gioco per salvare un tifoso

Splendido gesto all'esordio in Serie D. Giornata da ricordare per l'arbitro Cristiana Laraspata della sezione di Bari.

Il direttore di Bari era al suo esordio in Serie D per dirigere la gara tra il Vastogirardi e l'Avezzano. Le emozioni erano tante fin dal primo fischio ma a pochi minuti dalla fine succede l'imponderabile.

L'arbitro è entrata direttamente in tribuna dopo aver notato un tifoso di casa che aveva subito un malore. Essendo al secondo anno della Specializzazione in Anestesia e Rianimazione all'università degli studi di Bari non ci ha pensato due volte e gli ha praticato un massaggio cardiaco.