Shoot for Love, tutto è nato a Seul: donati più di 1 milione di dollari…

Cam Mitchell è uno dei presentatori di Shoot For Love, progetto nato a Seoul con lo scopo di aiutare persone in difficoltà e di raccogliere fondi. Il loro canale su YouTube vanta più di 100 mila iscritti.

Redazione DDD

di Matteo Murru -

Tanti ospiti illustri del mondo dello sport nelle loro challenge. Nesta, Totti, Del Piero, Kakà, Roberto Carlos e tanti altri. Abbiamo fatto una chiacchierata con Cam per farci raccontare tutto su ‘Shoot for Love’

Come è nato il progetto Shoot for Love?

Shoot for Love è stato creato per produrre contenuti di calcio divertenti con lo scopo di aiutare le persone bisognose. Il calcio è lo sport più bello di tutti e crediamo che abbia il potere di aiutare tanta gente. Nasce a Seoul, in Corea. Abbiamo raggiunto 1.4 milioni di abbonati e siamo riusciti a donare più di 1 milione di dollari a diversi enti di beneficenza. Cerchiamo di arrivare a più persone possibili con gli stessi obiettivi di sempre. Intrattenere con contenuti sportivi e aiutare persone in difficoltà. Cerchiamo sempre di creare sfide divertenti e complesse, che mettano in mostra le qualità e la classe dei calciatori.

- Come reagiscono i giocatori alle vostre idee?

Creiamo sfide molto diverse rispetto a quelle per cui sono abituati i giocatori. A volte sono un po’ preoccupati, ma è bello vedere come la loro mentalità esca fuori. L’attenzione e il desiderio di vincere sono sempre lampanti durante le riprese. Parlai con Kakà e ci disse di aver apprezzato molto l’esperienza per la sua unicità. Sia lui che Terry o anche Iniesta ci hanno detto che vogliono tornare per provare un altra sfida. Nesta invece, all’inizio pensava fosse impossibile, poi si è divertito talmente tanto che ci ha consigliato a Totti. Per questo non potremo mai ringraziarlo a sufficienza!

- Chi era più entusiasta per la sfida?

Tutti i giocatori hanno mostrato la loro passione e il loro amore. Però devo dire Del Piero. Abbiamo giocato una partita a 7, ha segnato 3 gol e non ha mostrato pietà per l’avversario. Ci ha guidato da vero leader. Spesso abbiamo familiari ed amici durante le riprese ed è bello vederli prendere parte alle sfide. Con Totti c’era anche suo figlio. Abbiamo visto anche la qualità delle stelle del futuro.

- Qualcuno in particolare vi ha sorpreso nelle sfide?

Vedere le qualità dei giocatori che ho idolatrato da ragazzino per me rimane surreale. Nonostante sia cresciuto con loro e li conosca bene, mi stupisce ancora quanto loro siano fantastici. La classe è davvero permanente. Se dovessi scegliere un momento fin’ora sceglierei forse quello con Berbatov. Doveva stoppare un pallone a 100 km/h ed è stato colpito in una zona molto delicata. Eravamo un po’ preoccupati ma si è rialzato e ha continuato come un vero professionista. Nessun reclamo, fantastico.

- Quali progetti ha Shoot for Love per il futuro?

Abbiamo molto in programma. Vogliamo continuare a mostrare tutto il bello del calcio e continuare a mettere alla prova i campioni. Abbiamo appena iniziato e in serbo c’è tanto altro. Quindi non dimenticate di seguirci sui social e su YouTube!