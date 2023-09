Si torna in campo: domani ad Amsterdam gli “altri” 35 minuti del Klassieker Ajax-Feyenoord

Ajax-Feyenoord senza vittoria a tavolino: fermi tutti, si ritorna in campo, ma senza vandali e teppisti. A porte chiuse. Il derby d'Olanda verrà disputato e concluso come da regolamento. Non è stato quindi raccolto l'appello di Marco Van Basten a fermare tutte le partite del calcio orange.

La sfida verrà ripresa nella giornata di domani, mercoledì 27 settembre. Il motivo della sospensione sono stati i disordini causati dalla tifoseria di casa che, per protestare contro un avvio di stagione deludente, ha lanciato in campo fumogeni e petardi costringendo l'arbitro al triplice fischio. Il match dunque proseguirà tra due giorni, ma con una variante. In seguito agli episodi successi, la sfida si disputerà in una Johan Cruijff Arena deserta, a porte chiuse.