Sul derby d’Olanda della vergogna, i fulmini di Marco Van Basten: “Fermiamo il nostro calcio”

Ajax-Feyenoord non sarà recuperata, i Lanceri la perderanno in ogni caso. Bisognerà solo attendere che il giudice sportivo decida se verrà mantenuto il 3-0 come risultato finale o si procederà con la sconfitta a tavolino.

Usciti dallo stadio, i tifosi hanno proseguito con gli atti vandalici per Amsterdam, distruggendo auto e vetrine come documentato dai media olandesi. A Ziggo Sport ha parlato Marco Van Basten, che ha commentato con toni durissimi quanto accaduto: "Bisogna fermare il calcio in Olanda. Bisogna farlo, basta con il calcio professionistico in Olanda, non si possono vedere cose così", ha detto l'ex Milan.