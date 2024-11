Italia, Spalletti: “Abbiamo sempre la possibilità di trovare calciatori forti”

Spalletti ha parlato con grande orgoglio della prestazione della sua Italia contro il Belgio a Bruxelles in Nations League.

L' Italia ha battuto il Belgio 0-1 a Bruxelles e si è conquistata i quarti di finale di Nations League. Un match condotto alla perfezione da parte dei ragazzi di Luciano Spalletti contro una squadra forte e di grande qualità come quella belga. Basterà un punto o una sconfitta inferiore ai due gol di scarto contro la Francia per confermarsi addirittura al primo posto nel Gruppo 3 della Lega A. L'allenatore azzurro ha commentato nel post partita con la solita flemma che lo caratterizza la prestazione degli azzurri.

Spalletti nel post match: "Grande spirito e approccio"

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Uno dopo la vittoria della sua Italia in Belgio: "Siamo stati molto bravi, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo perso campo e lucidità e abbiamo sofferto bene. In queste occasioni diventa fondamentale tenere palla perchè adeguarsi agli avversari è difficilissimo, bravi a non farlo. Siamo stati dei leoni nel finale".