Stadio blindato, telecamera “spostata”: proteste, male male il derby d’Olanda in tv…

Grande irritazione in Olanda

L'angolazione della telecamera era condizionata ai dispositivi di sicurezza per l'ordine pubblico ( anche ieri arresti e incidenti ) intorno all'intero campo di gioco, quindi anche sul lato della telecamera principale di ESPN.

Per ostruire il meno possibile la visuale, ESPN ha optato per una posizione alternativa all'altezza del bordo del tetto dello stadio De Kuip. "Date le circostanze, questa è la migliore immagine che possiamo fornirvi", ha detto il commentatore Leo Oldenburger al diciottesimo minuto, intuendo le proteste degli utenti che non si sono fatte attendere...