Supercoppa, Barcellona: Xavi “Spero che troveremo continuità”

Il tecnico catalano è appena apparso in sala stampa a Riad, prima delle semifinali di Supercoppa spagnola contro l'Osasuna, per fare il punto sulla situazione attuale della squadra del Barça.

Domenico La Marca

Con la vittoria per 3-2 in copa del Rey sul campo dell'Union deportiva Barbastro ancora recente, il Barcellona giocherà domani 11 gennaio contro l'Osasuna per un posto nella finale della Supercoppa spagnola.

Queste le dichiarazioni del tecnico blaugrana davanti alla stampa

Partita contro l'Osasuna: "Non conosciamo l'approccio dell'Osasuna ma sappiamo che è un avversario difficile. Hanno un grande allenatore che prepara molto bene le partite. È una squadra che crea molto dalle fasce, in verticale. Abbiamo un avversario difficile da battere "Li rispettiamo molto. La svolta? Lo spero. Spero che troviamo continuità. Rispettiamo molto l'Osasuna. Ovviamente siamo favoriti. Testa o croce dobbiamo dimostrare che vogliamo arrivare in finale. L'anno scorso è stato grandioso per noi. ci ha dato fiducia, stabilità”.

Cancelo e Pedri: "Su Pedri siamo più ottimisti. Da giorni ha buone sensazioni. Per Cancelo domani lo vedo complicato un suo utilizzo. Le sensazioni le vedremo oggi, ma Pedri è quello più vicino. La Supercoppa di Spagna? È un titolo. Non esistono titoli minori. L'anno scorso abbiamo vinto due titoli e uno era questo. Abbiamo vinto benissimo e giocando una partita straordinaria in finale. Dobbiamo cercare questo click. E' importante, non tanto come il campionato o la Champions, ma vogliamo vincerla".

