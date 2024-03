Tafferugli dopo il derby Gallipoli-Nardò: notificati altri 10 Daspo

Nuovi provvedimenti per i soggetti coinvolti nei tafferugli all’esterno dello stadio “Bianco” di domenica 18 febbraio e dopo le prime misure, tra cui un arresto, nelle due settimane successive alla sfida

Per due ultrà, i provvedimenti di cinque e sei anni sono aggravati dall'obbligo di firma, perché recidivi. A seguito degli stessi episodi, c'era già stato un arresto.

Già nell'immediatezza del match c'erano state dieci denunce per i reati di rissa aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della normativa in tema di manifestazioni sportive. Ai cinque tifosi del Nardò, ai quali è stato fatto divieto anche di ritorno nel Comune di Gallipoli per un periodo di tempo che va dai 18 mesi ai tre anni.