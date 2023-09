Taranto, fiamme al derby e anche due giorni dopo: da Foggia, chiedete scusa…

In corso le prime indagini sull'ulteriore incendio ma a bruciare, a quanto pare, sarebbe stato il materiale depositato sotto la curva Sud: il rivestimento di una pista di atletica a base di materiale gommoso.

Sharing Tv prosegue: "Quel materiale non doveva essere conservato sotto la curva, dove da domenica ci sono le tifoserie ospiti. Si è rischiata una strage e non si è proceduto a porre rimedio a questo grave errore. Ora diventano ancora più gravi le responsabilità di chi ha permesso di depositare quel materiale sotto la curva prima di domenica, con tanto di vanto da parte dell'Assessore al ramo del Comune di Taranto. Responsabilità aggravate dall'aver lasciato quel materiale non interessato dall'incendio ancora sotto la curva".