Lega Pro, il Foggia a porte chiuse nel derby contro la Virtus per colpa…degli ultras

Il dopo incendio di Taranto-Foggia 2-0: la sanzione verrà applicata in occasione del sentitissimo derby contro la Virtus Francavilla il 21 settembre prossimo.

Tramite un comunicato ufficiale la Lega Pro ha diramato e ufficializzato la squalifica per di un turno per lo Stadio del Foggia. Le motivazioni sono collegate alla condotta poco ortodossa dei propri tifosi durante la partita di campionato contro il Taranto: "Al 16'e al 17' del secondo tempo i tifosi rossoneri presenti in Curva Sud hanno lanciato sul terreno di gioco sei bengala e tre petardi".