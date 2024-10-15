A parlare del Mondiale per Club che si giocherà nel 2025 è stato questa volta il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, che non le ha di certo mandate a dire: come affermato, la figura autorevole del calcio europeo non vede la necessità della nuova competizione. Di seguito le sue parole e le sue motivazioni.

Le parole di Tebas sul Mondiale per Club

La Liga boss Javier Tebas has told FIFA president Gianni Infantino to “scrap” next summer’s Club World Cup, claiming the expanded tournament is not wanted by broadcasters, clubs, players or sponsors. More from @mjshrimper ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2024