Il Mondiale per Club continua a dividere, dal momento che c'è chi è d'accordo e chi come Tebas non ne vede la necessità: ecco le sue parole.
A parlare del Mondiale per Club che si giocherà nel 2025 è stato questa volta il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, che non le ha di certo mandate a dire: come affermato, la figura autorevole del calcio europeo non vede la necessità della nuova competizione. Di seguito le sue parole e le sue motivazioni.
Le parole di Tebas sul Mondiale per ClubAl Forum dell’Unione dei club Europei, che si è tenuto a Bruxelles, Tebas ha dichiarato: "Non è necessario né per i giocatori, né per i club, né per la Fifa. Se la Fifa utilizzerà i suoi fondi per questa competizione, li porterà via da tutti quei luoghi in cui dice di essere lì per aiutare. Con la Fifa parliamo da anni, sono sicuro che raggiungeremo degli accordi. Non siamo egoisti. Questo non si risolve con un Mondiale per Club. Dobbiamo cambiare il percorso della governance. Ieri abbiamo iniziato un percorso che dovrà continuare domani. Non cadiamo nella trappola che ci è sempre stata tesa. Se non cadiamo noi, arriverà il successo. Chi negozia il contratto collettivo nelle leghe nazionali è la lega e i sindacati, dobbiamo trasferirlo al mondo internazionale".
La Liga boss Javier Tebas has told FIFA president Gianni Infantino to “scrap” next summer’s Club World Cup, claiming the expanded tournament is not wanted by broadcasters, clubs, players or sponsors.More from @mjshrimper ⬇️ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 15, 2024
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