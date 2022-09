Tecniche da contrabbandieri: ecco come entrano i fumogeni al derby di Belgrado…

Una grande cura dei particolari...

Redazione DDD

Ecco come i tifosi del Partizan introducono in curva le torce fumogene per il derby: tifosi mascherati portano dentro lo stadio un pacco di fuochi d'artificio, Così i fan del Partizan sono riusciti a "scaldare" ulteriormente l'atmosfera sugli spalti, in occasione dell'ultimo derby di Belgrado nell'ultimo giorno del mese di agosto.

Un sacco pieno di...

I Grobari, tifosi Partizan, e i Delije, quelli della Stella Rossa, hanno "dato fuoco" ai settori sud e nord dello stadio in diverse occasioni, nel 168esimo derby eterno, e i tifosi hanno "concepito" in vari modi il modo in cui introdurre oggetti pirotecnici nello stadio.

I tifosi del Partizan avevano anche la loro scatola speciale in cui nascondevano le torce, che hanno tirato fuori subito prima dell'inizio della partita.

Ricordiamo che la partita si è conclusa con il punteggio di 1-1. La Zvezda è passata in vantaggio con un gran gol di Bukari nel primo tempo, mentre il Partizan ha pareggiato dal dischetto, per un rigore assegnato dopo l'intervento del VAR per fallo di Katai su Marko Živković.