Belgio, Tedesco: “Un peccato non aver pareggiato. Da italiano li vedo bene”

Il Belgio è uscito con le ossa rotte da Bruxelles. La sconfitta casalinga contro l'Italia per 0-1 firmata da Tonali condanna i ragazzi di Domenico Tedesco ai playout per non retrocedere in Lega A. Quasi certo infatti il terzo posto nel Gruppo 3: basterà non perdere contro Israele o comunque non subire più di tre gol in caso di sconfitta. Pesanti le assenze per il match contro gli azzurri ma colpiscono le sviste difensive nel primo tempo e la mancata precisione nel secondo. L'allenatore italiano ha analizzato il risultato negativo dei suoi ragazzi nel post gara.