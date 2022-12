Teheran, segna nel derby e piange: i calciatori hanno altro per la testa…

I derby di Teherano erano un'altra cosa quando non c'erano repressione e condanne a morte fuori dallo stadio...

I rossi del Persepolis erano passati in vantaggio a inizio gara, ma i blu dell'Esteghlal hanno saputo rimontare. Al gol del 2-1 del blu Arslan Motahari, il giocatore dell'Esteghlal non ha esultato. Al contrario, è scoppiato in lacrime. Pensava alle proteste, alle piazze, alle minacce.