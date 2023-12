Tifosa 18enne del Gubbio, già un Daspo: per quel fumogeno ad Ancona…

Accende un fumogeno in curva durante la sfida tra Ancona e Gubbio, per una tifosa ospite di 18 anni è scattato il Daspo. La giovane, lo scorso 9 settembre, era nel gruppo di tifosi nella curva ospite

Il Questore di Ancona ha firmato un provvedimento di Daspo nei confronti di una tifosa del Gubbio, dopo la gara giocata al Del Conero di Ancona e vinta dagli umbri 2-1 in trasferta nel girone B di Serie C.

La giovane, appena 18 anni, era all’interno della curva ospiti e si è resa responsabile dell’accensione di alcuni fumogeni, e quindi ritenuta responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per lei un anno di stop. La giovane è stata identificata grazie alle immagini registrate da personale del locale gabinetto della Polizia Scientifica, presente allo Stadio.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa: “ Lo sport deve essere strumento per insegnare ai nostri giovani la capacità per affrontare e risolvere i problemi e le avversità che possono presentarsi nella vita. Lo sport insegna valori come l’inclusione, il lavoro di squadra, l’autodisciplina. Ciò che accade, talvolta, al margine degli eventi sportivi, soprattutto calcistici, è inammissibile ed intollerabile. Colpiremo inesorabilmente tutte le condotte violente o in violazione di legge”.