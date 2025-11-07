Tottenham, Bissouma perde 800mila sterline a causa di una truffa bancaria

Il calciatore del club londinese ha un conto presso una banca che ha come clienti differenti personalità di spicco

Jacopo del Monaco 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 19:46)

Il centrocampista del Tottenham, Yves Bissouma, non sta passando un periodo fortunato della sua vita. Oltre ad essere infortunato, il calciatore ha perso la modica cifra di 800mila sterline dal suo conto a causa di una truffa bancaria. Il maliano ha aperto un conto presso una banca molto importante, che ha come clienti diverse personalità importanti tra cui membri della Famiglia Reale inglese.

Bissouma del Tottenham perde 800mila sterline come conseguenza di una frode — Il quotidiano inglese The Sun ha riportato che nel periodo che va da settembre 2022 fino a giugno dello scorso anno, Bissouma ha perso ben 800mila sterline. Il calciatore della Nazionale Maliana ha un conto presso la banca Coutts, società che viene spesso utilizzata da personaggi celebri. Tra coloro che fanno affidamento a questa banca figurano anche membri della Famiglia Reale.

Più di un anno fa, Bissouma aveva già denunciato il 31enne Maurice Gomes che, in seguito, è stato arrestato. La polizia metropolitana ha confermato che quest'ultimo è accusato di due capi d'imputazione per frode mediante falsa dichiarazione, avvenuta nel mese di ottobre. The Sun, attraverso i documenti del tribunale, ha rivelato che Gomes ha trasferito a se stesso i soldi senza che il calciatore della Premier League ne fosse a conoscenza.

Non si sa ancora come il sospettato abbia avuto accesso al conto del classe 1996, ma gli inquirenti sostengono che Gomes abbia incassato in maniera illegale una cifra pari a 834.334,40 sterline. Se questo caso dovesse diventare un processo, il calciatore dovrebbe andare in tribunale a testimoniare. Una fonte ha dichiarato che il centrocampista del Tottenham sta vivendo un periodo molto difficile. Ciò ha avuto inizio con l'infortunio riportato nel mese di agosto e che lo sta tenendo fuori dal rettangolo verde. Adesso quest'episodio potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione di Bissouma, che la scorsa stagione ha vinto l'Europa League, primo trofeo della sua carriera.