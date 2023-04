Tragedia in Brasile: muore un tifoso del Fluminense dopo una lite in un bar per il derby di Rio

Gli incidenti sono avvenuti in un bar di Tijuca, un quartiere nella zona nord di Rio de Janeiro normalmente frequentato dai tifosi del Fluminense. Le autorità non hanno chiarito se sul posto ci fossero tifosi del Flamengo, uno dei più acerrimi rivali del Fluminense nel calcio brasiliano. L'autore degli spari è stato arrestato e, secondo la Polizia, avrebbe reagito in quel modo dopo essere stato aggredito con una bottiglia . Il Flamengo ha battuto 2-0 il Fluminense nell'andata della finale del Campionato Carioca. Ayrton Lucas e Pedro hanno segnato i gol decisivi di questa nuova edizione del "Fla-Flu", che ha riunito quasi 60.000 persone allo stadio Maracanã.

Il Fluminense Football Club ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo profondo dolore per la morte di Thiago Leonel Fernandes da Motta e il suo sostegno al tifoso ferito. Anche la comunità calcistica brasiliana si è unita per condannare questo tragico incidente e chiedere che vengano intraprese azioni per evitare che si ripeta in futuro. Il ritorno della finale si giocherà sabato prossimo, ma prima entrambe le squadre avranno anche i primi impegni nella fase a gironi della Copa Libertadores. Il Flamengo farà visita all'Aucas a Quito mercoledì prossimo per il Gruppo A , mentre il Fluminense si recherà a Lima per affrontare lo Sporting Cristal lo stesso giorno nel duello del Gruppo D.