Tre tifosi del Siviglia muoiono in un incidente stradale: andavano a Madrid per la copa del Rey

"Il Siviglia piange profondamente la morte di tre tifosi del Siviglia che hanno perso la vita questa mattina...in un incidente stradale mentre si recavano a Madrid per la partita di stasera", ha scritto il club in un comunicato. “Il club è accanto alle loro famiglie e ai loro amici in questi momenti difficili. In loro ricordo i giocatori indosseranno una fascia nera al braccio”. Anche l'Atiletico Madrid si è unito al lutto della società andalusa.