UEFA risarcisce tifosi Liverpool per la “caotica finale” di Champions League a Parigi

La UEFA ha raggiunto un accordo confidenziale per risarcire i tifosi del Liverpool per le richieste di risarcimento per il pericoloso caos della finale di Champions League 2022 a Parigi. A riportarlo è l'agenzia Associated Press.

Le carenze di sicurezza allo Stade de France prima che il Liverpool giocasse contro il Real Madrid sono state una quasi "catastrofe mortale di massa" di cui la UEFA è stata la principale responsabile, come ha concluso l'anno scorso un team investigativo nominato dall'organismo calcistico. La polizia ha trattenuto migliaia di tifosi in code interminabili prima della partita e ha usato gas lacrimogeni fuori dallo stadio. Dopo la partita, decine di persone sono state derubate fuori dallo stadio dai residenti locali. Venerdì la UEFA ha dichiarato di aver raggiunto un "accordo completo e definitivo" con i tifosi rappresentati da due studi legali di Liverpool "in relazione alle difficoltà e alle sfide che hanno dovuto affrontare". "L'accordo è stato raggiunto senza alcuna ammissione di responsabilità", ha aggiunto la UEFA in un comunicato. Un'operazione di sicurezza fallita, che ha coinvolto la polizia francese e le autorità locali, ha visto decine di migliaia di tifosi bloccati in code mal organizzate per ore prima della partita nello stadio da 75.000 posti che è un luogo chiave per le Olimpiadi di Parigi. Molti tifosi sono stati colpiti da gas lacrimogeni dalla polizia e la finale è stata ritardata di quasi 40 minuti. All'interno dello stadio, la UEFA ha trasmesso un messaggio che incolpava in parte i tifosi arrivati in ritardo per il ritardo.

Incolpare ingiustamente i tifosi del Liverpool di essere arrivati in ritardo è stato estremamente insensibile, poiché la stessa scusa è stata usata dalla polizia e dalle autorità inglesi per eludere la responsabilità della tragedia dello stadio di Hillsborough nel 1989, che ha ucciso 97 persone in una calca. I tifosi del Liverpool si sono battuti per decenni contro questa ingiustizia. Dopo la vittoria del Real Madrid a Parigi per 1-0, decine di tifosi sono stati derubati all'uscita dello stadio dai residenti del quartiere di Saint-Denis. Gli studi legali di Liverpool, Pogust Goodhead e Bingham Long, hanno dichiarato che l'offerta di risarcimento della UEFA "è stata accettata e i tifosi ne sono lieti". "A seguito di discussioni costruttive, la UEFA ha offerto ai nostri clienti un risarcimento per le difficoltà e le sfide che hanno dovuto affrontare durante la partita", hanno dichiarato gli studi legali, aggiungendo che non avrebbero percepito onorari dal risarcimento pagato.

Venerdì non era chiaro se le richieste legali dei tifosi del Real Madrid continuassero. L'anno scorso il club spagnolo ha dichiarato di aver rifiutato l'offerta della UEFA di rimborsare i prezzi dei biglietti e di aver offerto aiuto ai tifosi che intendevano intraprendere azioni legali. La finale di Champions League è la partita più prestigiosa del calcio mondiale per club e la gara per il titolo del maggio 2022 doveva essere ospitata a San Pietroburgo, in Russia. La UEFA ha tolto la partita alla Russia un giorno dopo l'invasione militare dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto personalmente presso la UEFA per offrire Parigi come sede alternativa con soli tre mesi di preavviso. La polizia francese è stata accusata nell'indagine commissionata dalla UEFA di aver erroneamente ritenuto che i tifosi del Liverpool rappresentassero una minaccia per l'ordine pubblico e di aver usato "armi" come gas lacrimogeni e spray al peperoncino. Il capo dell'operazione di polizia di Parigi durante la partita si è ritirato circa sei settimane dopo.

I vertici UEFA sono stati accusati di scarsa supervisione della delegazione per la pianificazione della sicurezza. Il caos di Parigi ha fatto seguito alle gravi carenze di sicurezza della partita clou della UEFA per le squadre nazionali maschili, la finale dei Campionati Europei allo stadio di Wembley a Londra nel luglio 2021, e alle critiche dei tifosi per le operazioni di organizzazione della finale di Europa League 2022, giocata tra Eintracht Francoforte e Rangers a Siviglia, in Spagna. L'anno scorso la UEFA ha seguito le raccomandazioni della commissione d'inchiesta per migliorare la pianificazione delle finali di coppa.

