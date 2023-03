Un morto e due feriti insanguinano uno dei derby di Rio: blitz della Polizia e il Flamengo perde

Un morto e 8 feriti, due dei quali ricoverati in ospedale in gravi condizioni. E' il bilancio, secondo fonti di Polizia, degli scontri avvenuti nei pressi dello stadio Maracanà fra tifosi del Flamengo e del Vasco da Gama.

Gli scontri sono avvenuti in alcune strade della zona nord di Rio de Janeiro, nei pressi anche dello stadio Maracanà. Proprio vicino a quest’ultimo si è verificata l’uccisione di una persona, un tifoso identificato come Bruno Macedo dos Santos. Per quanto riguarda invece i feriti gravi, i due uomini probabilmente sono stati colpiti da un’arma da fuoco.