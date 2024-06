Ungheria, Adam: “Ricordi gli ultimi Europei? Si, ero sul divano a bere birra”

Adam: "Meme? Di solito ci rido su"

In conferenza stampa post-partita Adam si è espresso anche sui recenti meme circolati nelle ultime ore sui social, riguardanti il suo aspetto fisico: "I meme? Certo che uno o due mi colpiscono, di solito ci rido sopra. Sono nato in questo modo, ho questa forma corporea, non sto dicendo che ero così grande quando sono nato, ma ho un fisico di base, una genetica, non posso cambiarlo".