Uruguay, Cavani: “Io escluso dai convocati? Se Bielsa pensa che non sono all’altezza…”

Il nuovo Uruguay di Marcelo Bielsa sarà targato Darwin Nunez. L'attaccante del Liverpool, almeno stando alle ultime convocazioni, sarà il punto di riferimento del reparto offensivo della Celeste per le prossime due gare contro Cile ed Ecuador, valevoli per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Out due veterani come Edinson Cavani e Luis Suarez...

Cavani e Suarez hanno guidato e trascinato l'Uruguay nell'ultimo decennio. Due totem che hanno dato di tutto e di più per la propria Nazionale. El "Loco" Bielsa non ha convocato i due bomber ultratrentenni di Salto per i prossimi due impegni contro Cile ed Ecuador. A tal proposito, il "Matador" Cavani ex Palermo e Napoli ha digerito così la sua esclusione ai microfoni di Telemundo: "La vita è fatta di tappe. Se chi ha preso la decisione sente che non sono all'altezza di poter andare in nazionale, saprà perché lo fa. Io mi sento bene. Non voglio dare molto spazio a questo tema, non voglio andare contro qualcuno". "Sono in una bella tappa sportiva, tutti i giorni vado felicemente ad allenarmi. Non sono venuto a ritirarmi", ha aggiunto Cavani in merito alla sua nuova avventura al Boca Juniors.