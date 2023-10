Va al derby di Liverpool, torna a casa e muore: raccolta fondi per il tifoso dei Reds

È stata creata una campagna GoFundMe per il tifoso morto poche ore dopo essere tornato a casa dal Merseyside Derby: Paul McHugh, istruttore di palestra presso il Lifestyles Alsop Fitness Center di Walton.

Redazione Derby Derby Derby

Paul McHugh è morto improvvisamente sabato notte (tra il 21 e il 22 ottobre) dopo essere tornato a casa dalla partita Liverpool-Everton, vinta 2-0 dai Reds contro i Toffees rimasti in dieci proprio nel derby. Paul, 37 anni, aveva una figlia di quattro anni chiamata Sienna e aveva recentemente acquistato una casa nel West Derby con la sua compagna Megan.

Calcio giocato e calcio da tifoso

Parlando al Liverpool ECHO con il permesso della mamma di Paul, Colin Campbell, manager del centro sportivo in cui lavorava Paul, ha raccontato che il 37enne aveva giocato a calcio sabato mattina e non si sentiva bene. Paul, un grande tifoso del Liverpool, è poi andato ad Anfield per guardare il derby Liverpool-Everton. Tuttavia, non si sentiva ancora bene quando è tornato a casa.

La notte dopo la partita, un'ambulanza lo ha portato all'ospedale universitario di Aintree dove è mancato. Colin ha detto: "Paul era un amico per tutti quelli con cui lavorava. Controllava sempre le persone fuori dalla palestra e chiedeva loro di chiamarlo se avevano bisogno di qualcosa. Aveva un'energia davvero positiva ed era fantastico averlo intorno. Gli dicevo sempre "per favore, mandami un po' di quella energia'" Ha lavorato qui per 14 anni, faceva parte dell'arredamento. Aveva una grande personalità, faceva sempre battute e sorridenti. Siamo tutti molto uniti in questo centro. È come una famiglia".

Dopo la notizia della sua morte, centinaia di persone si sono rivolte ai social per lasciare il loro ricordo. A seguito di una serie di messaggi da parte di membri del pubblico che chiedevano se potevano contribuire in qualche modo, i suoi colleghi di lavoro hanno creato una pagina JustGiving per sostenere la famiglia di Paul. La descrizione della pagina di raccolta fondi dice: "Come alcuni di voi forse già sapranno, Paul è morto improvvisamente sabato 21 ottobre dopo essere tornato a casa dopo aver visto la sua amata squadra, il Liverpool, al derby del Merseyside. Una persona fantastica, per questo abbiamo creato questa pagina come omaggio a Paul e alla sua famiglia in questo momento molto difficile. C'è un memoriale che è stato aperto a Lifestyles Alsop dove le persone sono incoraggiate ad andare a prendere un caffè e condividere i ricordi che hanno."

