Valladolid, il derby contro il Burgos dichiarato ad alto rischio

È iniziata la vendita, esclusivamente per gli abbonati e online, dei biglietti per l'incontro del 1° ottobre. Il Real Valladolid invierà 595 biglietti per il settore ospiti dei bianconeri

Redazione DDD Direttore responsabile

La Commissione Statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza nello sport ha dichiarato ad alto rischio il derby tra Real Valladolid e Burgos, 8' giornata di Segunda Division, che si giocherà domenica 1 ottobre allo stadio José Zorrilla. Entrambe le squadre hanno conquistato 7 punti nelle prime 6 giornate di campionato.

La misura implica l'obbligo di aumentare i dispositivi di controllo e sorveglianza

La vendita dei biglietti per la partita è iniziata martedì 19 settembre. Si tratta di una vendita esclusiva per gli abbonati e online, poiché la vendita al grande pubblico non sarà consentita per motivi di sicurezza in quanto la partita è stata classificata ad alto rischio.

Pertanto, da martedì a domenica, all'ora della partita, gli abbonati potranno ritirare un massimo di quattro biglietti per tessera, attraverso il portale Blanquivioleta. Il botteghino rimarrà chiuso e aprirà solo per gli abbonati. Per questa partita, non ci sarà alcuna vendita nell'estremità nord, nell'estremità sud e nel lato ovest accanto al settore ospiti. Il prezzo dei biglietti varia dai 30 euro per la tribuna est ai 125 euro per il palco VIP.

Il club biancoviola invierà inoltre al Burgos 595 biglietti di settore ospiti, che saranno a disposizione degli abbonati bianconeri al prezzo di 25 euro.

