Viareggio, derby africano in finale: 4 squadre straniere in semifinale, la prima volta

Grande passo in avanti, invece, per il movimento calcistico dell'Africa che certifica il buonissimo lavoro svolto delle proprie federazioni.

Redazione Derby Derby Derby 25 febbraio 2024 (modifica il 25 febbraio 2024 | 10:14)

di Bruno Bertucci -

Chi ama il calcio giovanile non può non seguire con passione le vicende della Viareggio Cup. Questa stagione verrà iscritta di diritto negli annali del torneo; per la prima volta, infatti, a contendersi l'ambito trofeo sono state quattro compagini straniere.

Disfatta dell'Italia

L'edizione numero 74 diventa, dunque, un derby africano. Ben tre squadre vengono dalla Nigeria: Beyond Limits, Malvon e Ojodu City; l'altra squadra è della Repubblica del Congo: Centre National Brazzeville. In finale si giocheranno la coppa il Beyond Limits e il Centre National Brazzeville, avendo sconfitto rispettivamente l'Ojodu City (per 2 a 1) ed il Mavlon (per 1 a 0).

L'ultima volta che una compagine non italiana alzò la coppa fu nel 2013 quando l'Anderlecht vinse in finale contro il Milan. Da allora la Viareggio Cup è sempre rimasta nello Stivale. Questo particolare record supera due risultati poco confortanti per il Bel Paese: quello del 1951 quando la Sampdoria fu l'unica azzurra rimasta nelle prime quattro (i doriani persero in finale contro il Partizan Belgrado) e quello del 1970 dove l'unica italica fu il Milan (anche qui il trofeo fu conquistato dall'avversaria: il Dukla).

