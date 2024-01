West Bromwich, sanzioni in vista: i suoi tifosi hanno rovinato il derby del Black Country

La polizia del West Midlands ha confermato che sono stati effettuati arresti in seguito ai disordini della seconda metà e una persona è stata portata in ospedale con ferite alla testa. Sono stati segnalati scontri tra tifosi e polizia e alcuni giocatori del West Brom erano preoccupati per i membri della famiglia seduti vicino alle zone calde delle risse. Almeno uno, Kyle Bartley, si è gettato tra la folla per far uscire i suoi bambini.

L'allenatore dei Baggies del West Bomwich Carlos Corberan ha successivamente confermato che nessun membro della famiglia dei giocatori è rimasto ferito, ma i violenti disordini, sui quali la Federcalcio ha avviato rapidamente un'indagine, hanno completamente oscurato la gara. Corberan ha detto: “Purtroppo questo è successo ma per fortuna non si è verificata alcuna situazione drammatica con le famiglie o con nessuna persona, perché ovviamente le vite sono più importanti di qualsiasi cosa. Tutto era controllato dalle persone della sicurezza e la situazione non ha avuto alcuna conseguenza negativa per le famiglie. Ma ovviamente i giocatori erano preoccupati perché sapevano che le famiglie erano lì”.

In un comunicato della polizia si legge: “Abbiamo agenti in più in questo derby locale e hanno risposto immediatamente poiché il disordine sugli spalti ha causato la fuoriuscita dei tifosi in campo. Due persone sono state arrestate per reati contro l'ordine pubblico. Abbiamo lavorato con gli arbitri per far ripartire il gioco il prima possibile. Un altro uomo è stato arrestato prima della partita per possesso di arma offensiva. Un uomo è stato portato in ospedale con ferite alla testa”. I giocatori alla fine sono tornati a giocare gli ultimi 12 minuti dopo una sosta di 34 minuti. Bartley è stato sostituito prima della ripresa, ma Corberan ha detto che ciò non era correlato a quanto accaduto. Il manager dei Wolves Gary O'Neil ha detto: “Ovviamente è davvero deludente. Chiunque voglia venire a vedere una partita di calcio dovrebbe sentirsi sicuro. Bambini piccoli e anziani potrebbero trovarsi in quella zona e non dovremmo discutere di incidenti come questo".