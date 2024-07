Wimbledon, il pubblico interrompe Djokovic per festeggiare l’Inghilterra

Simpatico siparietto a Wimbledon: Djokovic e Popyrin interrotti dai festeggiamenti sugli spalti per il passaggio in semifinale dell'Inghilterra ad Euro 2024

Anche se in campo c'è il giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli Slam della storia del tennis, l'Inghilterra ha la priorità su tutto. E infatti, durante la sfida valida per il 3° turno di Wimbledon, Novak Djokovic e Alex Popyrin sono stati interrotti dai festeggiamenti sugli spalti dei tifosi inglesi per il passaggio del turno in semifinale della Nazionale dei Tre Leoni contro la Svizzera all'Europeo 2024.