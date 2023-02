Winter Storm su Los Angeles, derby rinviato: si gioca il 4 luglio…

La partita rinviata tra Los Angeles Galaxy e Los Angeles Fc è stata riprogrammata per martedì 4 luglio al Rose Bowl Stadium di Pasadena, in California.

Originariamente programmato per oggi sabato 25 febbraio, la partita è stata riprogrammata per motivi di sicurezza derivanti dal tempo inclemente e dai temporali previsti nell'area di Los Angeles. I biglietti originariamente acquistati per la partita del 25 febbraio saranno onorati per la partita riprogrammata del 4 luglio.