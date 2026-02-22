Felipe Cereser

ESCLUSIVA, Melli: "Il Parma non gioca il vero calcio di Cuesta. Allegri? Trovo strane le critiche"
L'ex attaccante di Parma e Milan commenta il finale di stagione di entrambi i club: dalla crisi-gol rossonera alle virtù di Cuesta.
Sono un giornalista curioso, o forse un curioso che ha scelto il giornalismo. Da oltre dieci anni, ancor prima della laurea, scrivo, parlo e soprattutto ascolto storie, trasformandole nel mio mestiere. Nel tempo ho maturato esperienze tra radio, stampa e televisione, ideando e producendo documentari e serie. Su DerbyDerbyDerby.it racconto il calcio attraverso un cuore brasiliano e un’anima italiana: due sguardi che convivono e dialogano dentro di me.
L'ex attaccante di Parma e Milan commenta il finale di stagione di entrambi i club: dalla crisi-gol rossonera alle virtù di Cuesta.
Reginaldo, ex Fiorentina e Parma, sulla sfida di lunedì contro la Lazio, la lotta scudetto e il suo futuro in panchina.
Le dichiarazioni in esclusiva
David Di Michele, ex compagno di Gattuso alla Salernitana, analizza in esclusiva il playoff decisivo contro l'Irlanda del Nord.
Le parole dell'ex difensore del Parma e della Nazionale
L'intervista esclusiva
In vista del derby di Milano il noto giornalista si è espresso ai nostri microfoni
Tra aneddoti ed episodi
Tra aneddoti ed episodi