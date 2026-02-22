Felipe Cereser

Sono un giornalista curioso, o forse un curioso che ha scelto il giornalismo. Da oltre dieci anni, ancor prima della laurea, scrivo, parlo e soprattutto ascolto storie, trasformandole nel mio mestiere. Nel tempo ho maturato esperienze tra radio, stampa e televisione, ideando e producendo documentari e serie. Su DerbyDerbyDerby.it racconto il calcio attraverso un cuore brasiliano e un’anima italiana: due sguardi che convivono e dialogano dentro di me.