Sta per ripartire anche la Liga con il Barcellona di Hansi Flick che chiuderà il weekend in casa contro il Valencia . Il Camp Nou non è ancora pronto, mentre a Montjuïc si esibirà in concerto Post Malone: la squadra catalana giocherà così all' Estadio Johan Cruyff , un impianto da 6 mila posti che ospita le partite delle giovanili e della squadra femminile del Barça.

Il Barcellona è reduce dal primo passo falso della stagione, il pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano , mentre il Valencia nell'ultimo turno ha schiantato 3-0 il Getafe al Mestalla . I blaugrana con 7 punti in classifica devono così rincorrere il Real Madrid di Xabi Alonso, l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato insieme all'Athletic Bilbao.

Il Valencia, dopo tre turni, ha invece 4 punti, frutto di un pareggio, una vittoria ed una sconfitta. L'obiettivo minimo è quello di tornare almeno nella parte sinistra della classifica dopo l'ultima stagione trascorsa in lotta per la salvezza .

Il pronostico della vigilia vede il Barça ampiamente favorito nel match. Abbiamo chiesto una simulazione anche a ChatGpt : secondo l' Intelligenza Artificiale , il risultato della partita di domenica sarà di 2-0 in favore dei padroni di casa del Barcellona.

Tre i fattori decisivi per l'Ai: i blaugrana hanno avuto una buona serie di vittorie recenti ed una solida prestazione in casa. Inoltre, il Valencia ha mostrato difficoltà in trasferta, con pochi gol segnati e difficoltà nell'imporre il proprio gioco lontano da casa. Nei precedenti scontri diretti, il Barcellona ha spesso dominato, anche con grandi punteggi, il che dà loro un vantaggio psicologico. I campioni di Spagna in carica, dunque, non dovrebbero avere grandi problemi secondo ChatGpt. Come sappiamo, però, il campo è un'altra cosa.