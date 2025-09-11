derbyderbyderby rubriche Barcellona-Valencia, Calcio &#038; Tecnologia: come finisce la partita secondo ChatGpt

Barcellona-Valencia, Calcio & Tecnologia: come finisce la partita secondo ChatGpt

Barça bicicletta
Barcellona-Valencia, la simulazione dell'Intelligenza Artificiale: ecco come finisce la partita secondo ChatGpt
Enrico Pecci
Enrico Pecci Redattore 

Sta per ripartire anche la Liga con il Barcellona di Hansi Flick che chiuderà il weekend in casa contro il Valencia. Il Camp Nou non è ancora pronto, mentre a Montjuïc si esibirà in concerto Post Malone: la squadra catalana giocherà così all'Estadio Johan Cruyff, un impianto da 6 mila posti che ospita le partite delle giovanili e della squadra femminile del Barça.

Barcellona-Valencia, il momento delle due squadre

—  

Il Barcellona è reduce dal primo passo falso della stagione, il pareggio per 1-1 sul campo del Rayo Vallecano, mentre il Valencia nell'ultimo turno ha schiantato 3-0 il Getafe al Mestalla. I blaugrana con 7 punti in classifica devono così rincorrere il Real Madrid di Xabi Alonso, l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato insieme all'Athletic Bilbao.

Il Valencia, dopo tre turni, ha invece 4 punti, frutto di un pareggio, una vittoria ed una sconfitta. L'obiettivo minimo è quello di tornare almeno nella parte sinistra della classifica dopo l'ultima stagione trascorsa in lotta per la salvezza.

yamal
Lamine Yamal saluta i tifosi (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Barcellona-Valencia secondo ChatGpt: confermato il pronostico

—  

Il pronostico della vigilia vede il Barça ampiamente favorito nel match. Abbiamo chiesto una simulazione anche a ChatGpt: secondo l'Intelligenza Artificiale, il risultato della partita di domenica sarà di 2-0 in favore dei padroni di casa del Barcellona.

Tre i fattori decisivi per l'Ai: i blaugrana hanno avuto una buona serie di vittorie recenti ed una solida prestazione in casa. Inoltre, il Valencia ha mostrato difficoltà in trasferta, con pochi gol segnati e difficoltà nell'imporre il proprio gioco lontano da casa. Nei precedenti scontri diretti, il Barcellona ha spesso dominato, anche con grandi punteggi, il che dà loro un vantaggio psicologico. I campioni di Spagna in carica, dunque, non dovrebbero avere grandi problemi secondo ChatGpt. Come sappiamo, però, il campo è un'altra cosa.

