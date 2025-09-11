Villarreal-Barcellona, la Ministra dello Sport: “Si deve giocare in Spagna”

La questione del giocare la partita del campionato spagnolo fuori dal continente europeo arriva anche in politica

Jacopo del Monaco 11 settembre - 10:05

La questione sul giocare la partita tra Villarreal e Barcellona all'estero arriva in politica e ne ha parlato la Ministra dello Sport, Pilar Alegría. Il match tra le due compagini della Liga spagnola si dovrebbe disputare a Miami nel mese di dicembre. Ovviamente, non manca chi si oppone a questa scelta del campionato e della Federazione spagnola.

Villarreal-Barcellona a Miami, parla la Ministra dello Sport — Per la prima volta nella storia della massima competizione spagnola, una partita si potrebbe giocare fuori dal Paese e fuori dal continente europeo. Infatti, la Liga sta pensando di far disputare il match tra Villarreal e Barcellona del 21 dicembre negli Stati Uniti, precisamente a Miami. Ovviamente, ciò ha portato ad opinioni che vanno contro questa scelta, come quelle del presidente UEFA Ceferin ed anche il Real Madrid, che ha diramato un comunicato ufficiale su questa vicenda.

La questione è arrivata anche in politica e ne ha parlato Pilar Alegría, che ricopre il ruolo di Ministra dell'Istruzione, della Formazione Professionale e dello Sport. Intervistata da El Larguero, la politica spagnola ha fatto capire la sua posizione sulla possibilità di portare all'estero una partita di Liga.

Ecco le sue parole a riguardo: "A me piace che le competizioni nazionali si giochino nel mio Paese. Sono favorevole al loro svolgimento sul suolo spagnolo. Come governo, sto attirando le grandi competizioni internazionali in Spagna. Immaginate dove vorrei che venissero disputate le competizioni a livello nazionale: ovviamente in Spagna, nel mio Paese, dove ci sono grandi città".

Nel mese di agosto, la RFEF (Federazione Calcistica spagnola) ha informato la UEFA che il match tra Submarino Amarillo e Blaugrana si giocherà a Miami. L'organismo europeo non è soddisfatto di questa scelta da parte della RFEF, anche se la FIFA, due anni fa, ha approvato la possibilità di giocare partite di livello nazionale al di fuori del Paese d'appartenenza.