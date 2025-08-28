Lecce-Milan, la previsione di ChatGPT non lascia nessun dubbio

L'intelligenza artificiale ha fatto una valutazione sul match prevedendo una sfida chiusa e con poche emozioni, con un singolo episodio a deciderla

Giorgio Abbratozzato 28 agosto - 09:00

Venerdì sera il campionato italiano regalerà una sfida molto interessante: il Lecce di Di Francesco ospiterà il Milan di Allegri. I salentini punteranno sul loro reparto offensivo per cercare di scardinare la difesa rossonera: dopo l'addio di Nikola Krstović sarà Francesco Camarda a guidare l'attacco. Il giovane calciatore è pronto per una dimostrazione importante proprio contro la squadra che detiene il suo cartellino. I rossoneri dovranno fare a meno di Rafa Leão e dopo la deludente prestazione contro la Cremonese, è probabile che si registreranno dei cambiamenti nell'11 iniziale. Abbiamo chiesto a ChatGPT una previsione tattica di Lecce-Milan con il risultato finale: scopriamo cosa ha pronosticato.

La previsione tattica dell'intelligenza artificiale su Lecce-Milan — Secondo ChatGPT, la partita del Milan contro la Cremonese ha riscontrato un risultato bugiardo. La neo-promossa ha registrato 2 goal ma ha avuto un xg di 0.21 a differenza del 1.92 dei padroni di casa. La situazione in questa partita potrebbe essere simile ma secondo l'intelligenza artificiale la qualità degli uomini di Allegri farà la differenza sul piano tattico.

Il Lecce proverà a sfruttare la velocità dei suoi esterni e l’entusiasmo di Camarda contro un Milan che potrebbe soffrire in fase difensiva. Di Francesco cercherà di abbassare i ritmi e ripartire in velocità, mentre Allegri punterà sul possesso e sulla qualità di Pulisic per innescare Gimenez. Sarà una partita a scacchi, in cui gli episodi e l’organizzazione difensiva faranno la differenza.

Il pronostico di ChatGPT — Un momento chiave di Lecce-Milan potrebbe arrivare già nel primo tempo: al 32’ Camarda avrà una grande occasione su cross di Sottil ma il suo colpo di testa troverà la pronta risposta di Maignan, che eviterà il vantaggio giallorosso. Il match potrebbe così rimanere bloccato a lungo ma la sensazione è che la qualità individuale farà pendere l’ago della bilancia. Sarà Christian Pulisic a sbloccare il risultato al 67’, con un tiro preciso dal limite dopo una combinazione con Gimenez.

Altro episodio decisivo è previsto dall'AI nel finale: all’85’ Gimenez potrebbe andare vicino al raddoppio con un colpo di tacco ravvicinato su assist di Zachary Athekame ma sarà la traversa a negargli la gioia del gol. L'intelligenza artificiale prevede una partita dai ritmi bassi e con poche occasioni in cui i rossoneri quindi avranno la meglio per 1-0 con goal di Pulisic.