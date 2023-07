CAPU…T DERBY – Aveva ragione AA, l’innominabile

Che fine ha fatto la vecchina di Lubiana? E il calcio del popolo? Domande senza risposta di metà estate...

di Giovanni Capuano

Va bene, la Superlega faceva schifo e comunque era stata presentata malissimo. Quasi una roba da carboneria nascosta in un sottoscala. Anzi, peggio: un colpo di stato. Di più. L'attacco al cuore del gioco più amato del mondo, una roba da far preoccupare anche la vecchina di Lubiana amica del presidentissimo Ceferin e, quindi, figuriamoci se poteva passare così come era stata pensata dai congiurati. O carbonari. O golpisti. Comunque sia, brutta gente. Da isolare e colpire, possibilmente entrambe le cose.

La Superlega faceva schifo, anzi di più

Era un progetto classista per soli ricchi, per altro inguaiati e pieni di debiti che speravano di scaricare sulla collettività, cioè su altre centinaia di società che sarebbero state messe fuori per sempre dal Sistema con la S maiuscola. Che brutta cosa, la Superlega di allora. Così brutta che pure i tentativi di ammorbidirla facevano schifo. Anzi, facevano così schifo che nemmeno si è pensato di ascoltarli i nuovi progetti, prima che la vecchina di Lubiana amica di Ceferin si preoccupasse di nuovo e chissà come andava a finire.

La Superlega faceva schifo e meno male che la Superlega è stata ammazzata in culla. C'è voluto un po' di tempo per convincere anche gli ultimi riottosi, ma non c'era altro finale possibile, visto che la Superlega faceva così schifo a tutti che tutti si erano mobilitati per impedirle di venire alla luce. Tutti impegnati a salvaguardare il calcio del popolo, romantico e privo di interessi economici, vario ed equilibrato, ricco e solidale. Insomma, una figata. Non come la Superlega che faceva schifo e ha continuato a farlo anche da moribonda.

Certo, c'era questo problemino degli inglesi che si stavano mangiando tutto, dei fondi sovrani in entrata come proprietari di club ad agire fuori dalle regole e delle regole apparentemente fatte applicare con la stessa regolarità dei semafori lampeggianti (un po' sì e un po' no). Ma questa cosa alla vecchina di Lubiana non interessava e, quindi, non è interessata a nessuno. Poi gli arabi con i loro forzieri pieni di petrodollari hanno cominciato a mettersi in proprio e a fare shopping compulsivo in Europa. Non più vecchie glorie e bolliti vari, come altri prima di loro, ma campioni veri e spesso nel pieno della carriera. Qualche folle ha detto 'No, grazie', altri hanno accettato e altri ancora lo faranno nei prossimi mesi.

Alla vecchina di Lubiana interessa? Non è dato sapere. Di sicuro avanti di questo passo il caro, vecchio, calcio del popolo come lo abbiamo conosciuto per decenni è destinato a scomparire lasciando il posto a un privè per super ricchi (ma super per davvero) che si comprerà tutto, approfittando della debolezza mortale di buona parte del calcio per come lo abbiamo amato. Per intenderci, fagocitando senza grossi problemi Italia, Spagna, Francia e magari Germania (le altre leghe sono già così minori da essere quasi scomparse dall'orizzonte) diventando il centro dell'interesse di quel grande business che è il pallone. Che non è più del popolo o cose simili, ma un'industria dell'intrattenimento.

Tutto ok? Pari e patta. Se, invece, cominciate a essere leggermente preoccupati e incazzati come lo era la vecchina di Lubiana per la Superlega che faceva schifo, sappiate che quanto sta accadendo non fa altro che confermare che aveva ragione Lui. Chi? AA, l'innominabile. Quello che magari il progetto lo aveva disegnato e comunicato male, ma che di certo aveva in testa che senza una profonda riforma del giocattolino sarebbero arrivati abbastanza in fretta tempi bui. Aveva ragione AA, un po' come quelli che per decenni ci hanno avvertito che il clima sarebbe cambiato - non in meglio - per sempre. Solo che a dirlo si passa per golpisti di seconda generazione e, quindi, è meglio solamente sussurrarlo senza mettere nome e cognome. Il suo. Quello dell'innominabile a capo della Superlega che faceva schifo.